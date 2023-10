Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Lkw beschädigt Andreaskreuz und Ampel an Bahnübergang in Oberzwehren; Fahrer flüchtet: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren: Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei bitten um Hinweise auf einen Sattelzug mit weißem Sattelauflieger, der am Mittwochnachmittag in Oberzwehren gegen 14 Uhr beim Abbiegen einen Ampelmast an einem Bahnübergang in der Heinrich-Plett-Straße, Ecke Brückenhofstraße, touchierte. Dadurch wurde die Ampelanlage sowie ein "Andreaskreuz" beschädigt. Eine Autofahrerin hatte den Unfall in ihrem Rückspiegel beobachtet und von dem Sattelauflieger noch die Kennzeichenfragmente "L-PG" erkennen können. Der Fahrer des Sattelzuges war anschließend weitergefahren, ohne sich um den angerichteten Schaden von ca. 2.000 Euro zu kümmern.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den Sattelzug mit weißem Auflieger und dem Kennzeichenfragment "L-PG" geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell