POL-KS: Nächtlicher Pkw-Brand im Kasseler Stadtteil Fasanenhof: Kripo ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof: In der Hildebrandstraße im Kasseler Stadtteil Fasanenhof ist in der Nacht zum heutigen Freitag zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Gegen 2:50 Uhr war ein dort abgestellter VW Passat in Flammen aufgegangen. Der Besitzer hatte den Brand selbst entdeckt und mit einem Feuerlöscher löschen können. An dem Pkw war jedoch ein Schaden im Frontbereich von ca. 3.000 Euro entstanden. Die Kasseler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist von einer Brandstiftung auszugehen. In diesem Zusammenhang sucht die Kripo nach Zeugen, die in der vergangenen Nacht in der Hildebrandstraße verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf den oder die Täter geben können. Zeugenhinweise nimmt das Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561 - 9100 entgegen.

