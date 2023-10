Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Präventionsveranstaltung am 14.10. in Kassel; "Roadshow - Gemeinsam sicher in Hessen" auf dem Königsplatz

Kassel (ots)

Zum Abschluss der hessenweiten Präventionsveranstaltung "Roadshow - Gemeinsam sicher in Hessen" lädt das Polizeipräsidium Nordhessen am Samstag, den 14.10.23, alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zum Besuch auf den Königsplatz in Kassel ein.

In der Zeit von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr stehen die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner aus dem Bereich der polizeilichen Prävention sowie deren Kooperationspartner allen Interessierten für Fragen und Anregungen rund um das vielschichtige Thema Prävention zur Verfügung.

Auch wenn an diesem Tag mit dem Motto der Veranstaltung "Gemeinsam sicher im Alter" der Schwerpunkt auf der polizeilichen Seniorenpräventionsarbeit liegt, werden viele weitere Maßnahmen und Aufgaben der hessischen Polizei in diesem Themenbereich vorgestellt und spannende Angebote für Groß und Klein bereitgehalten, denn Sicherheit gelingt nur gemeinsam.

Neben Informationen zu den Themen "Sicherheit im Straßenverkehr, Sicher im Internet, Diebstahl- und Einbruchschutz, Sicherheit bei Veranstaltungen und dem Schutz von Kindern und Jugendlichen" warten auf die Besucher diverse Mitmachaktionen wie ein Rollator Parcours, ein Lichttunnel und ein Alterssimulationsanzug. Um die kleinen Gäste wird sich Kinderkommissar Leon kümmern und auch das Glücksrad wird bestimmt gut angenommen.

Im Rahmen der Veranstaltung wird zudem eine kostenfreie Fahrradcodierung angeboten. Zur Codierung muss ein Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) sowie ein Eigentumsnachweis für das zu codierende Rad mitgebracht werden. Carbon- und Bambusrahmen können nicht codiert werden. E-Bike- und Pedelec-Besitzer werden gebeten, den Schlüssel für den Akku mitzubringen. Zudem wird darauf hingewiesen, dass bei neueren Fahrrädern durch das Einstanzen des Codes und der damit vorgenommenen Veränderung am Rahmen eine noch vorhandene Herstellergarantie erlöschen kann. Interessierte werden daher gebeten, dies im Vorfeld bei ihrem Fahrradhersteller abzuklären. Da bei dieser Codieraktion auf eine vorherige Anmeldung verzichtet wird, um auch Kurzentschlossenen eine Teilnahme zu ermöglichen, kann es hierbei zu Wartezeiten kommen.

Interessierte Medienvertreterinnen und -vertreter sind natürlich ebenfalls herzlich eingeladen, die Veranstaltung zu besuchen.

Weitere Informationen zu der hessenweiten Präventionsoffensive "Gemeinsam sicher in Hessen" können im Internet unter https://www.polizei.hessen.de/File/gsih-magazin-2023_3.pdf abgerufen werden.

