Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei 24-Jährige von vier Unbekannten in Fußgängerzone attackiert: Polizei bittet um Hinweise auf Täter

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Im Falle einer gefährlichen Körperverletzung durch vier Täter, die sich am Mittwochnachmittag der vergangenen Woche in der Unteren Königsstraße ereignete, ermitteln derzeit die Beamten der EG 1 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei. Da die unbekannten Täter bislang nicht ermittelt werden konnten, bitten die Beamten nun um Hinweise auf die vier Männer aus der Bevölkerung.

Der Vorfall hatte sich an dem Mittwoch, 27.09.2023, gegen 17:15 Uhr, in der Unteren Königsstraße, in Höhe der Hedwigstraße, ereignet. Die beiden 24-Jährigen aus Kassel waren dort ihren Angaben zufolge grundlos von den vier Männern zunächst angesprochen und im weiteren Verlauf körperlich angegriffen worden. Dabei sollen die Täter auf die beiden Opfer eingeschlagen und eingetreten haben, wodurch beide unter anderem im Gesicht verletzt wurden. Einer der beiden 24-Jährigen wurde zudem anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt. Die vier Täter waren unmittelbar nach der Tat in Richtung "Oberste Gasse" geflüchtet. Die durch die Polizei gleich nach der Tat eingeleitete Fahndung führt nicht mehr zum Erfolg.

Es soll sich bei den vier Tätern um zwei Männer im Alter von 20 bis 30 Jahren und um zwei Männer im Alter von ca. 45 Jahren gehandelt haben. Alle sollen in arabischer Sprache miteinander gesprochen haben. Von den beiden jüngeren Tätern soll einer mit einem grauem Hoodie und einer blauen Jeans und der andere ebenfalls mit einem grauen Hoodie mit schwarzem Nike-Emblem bekleidet gewesen sein. Beide sollen Bartträger sein und schwarze Haare haben. Von den beiden älteren Männern soll einer ein blaues T-Shirt getragen haben. Eine nähere Beschreibung liegt derzeit nicht vor.

Die Ermittler der EG 1 der Regionalen Ermittlungsgruppe bitten Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

