POL-KS: 11-Jähriger auf Spielplatz an Eichwaldstraße offenbar von freilaufendem Hund gebissen: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen: Am Dienstagabend wurde eine Streife des Polizeireviers Nord in ein Kasseler Krankenhaus gerufen, da dort ein verletzter 11-Jähriger behandelt wurde, der offenbar von einem freilaufenden Hund gebissen worden war. Wie die Mutter des Jungen gegenüber den Beamten angab, war ihr Sohn am Nachmittag gegen 15:30 Uhr schreiend nach Hause gekommen und hätte Verletzungen im Gesicht und am Kopf gehabt. Er habe seiner Mutter anschließend erzählt, dass er auf dem Spielplatz in der Verlängerung der Eichwaldstraße von einem freilaufenden Hund angegriffen und gebissen worden sei. Außer ihm habe sich niemand dort aufgehalten. Es soll sich laut dem Jungen um einen mittelgroßen braunen Hund gehandelt haben.

Die Kasseler Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung auf den Halter oder die Halterin eines mittelgroßen braunen Hundes, der im Bereich des Spielplatzes an der Eichwaldstraße frei herumgelaufen war. Hinweise nimmt die Polizei in Kassel unter Tel. 0561 - 9100 entgegen.

