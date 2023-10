Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwarzer BMW X6 in Baunatal gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel): Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Freitag in der Besser Straße in Baunatal einen schwarzen BMW X6 gestohlen. Der Diebstahl des Pkw im Wert von ca. 30.000 Euro wurde heute Morgen entdeckt und die Polizei alarmiert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte sich die Tat etwa zwischen 2:00 Uhr und 2:30 Uhr in der Nacht ereignet haben. Wie die Täter bei dem Diebstahl genau vorgingen und in welche Richtung sie mit dem gestohlenen Wagen flüchteten, ist derzeit noch unklar. Die heute Morgen sofort eingeleitete europaweite Fahndung nach dem X6 brachte bislang keinen Erfolg. Die weiteren Ermittlungen werden nun von den Beamten des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der Nacht zum heutigen Freitag in der Besser Straße in Baunatal verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

