Polizei Braunschweig

POL-BS: Lechner-Figuren beschädigt - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt

23.07.2023

Hoher Schaden an Kunstfiguren

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte an verschiedenen Stellen in der Innenstadt die sogenannten "Alltagsmenschen" der Künstlerin Lechner beschädigt.

Im ersten Fall ist eine Kunstfigur am Altstadtmarkt betroffen. Hier wurde ein auf einem Sofa sitzender Mann aus den Verankerungen gerissen. Weiterhin wurde die Figur in mehrere Teile "zerlegt", wodurch sie nahezu vollständig zerstört wurde.

Des Weiteren ist eine Figur auf dem Schlossvorplatz betroffen. Hier wurde einer Figur, die an einer Tafel sitzt, das Bein abgerissen.

Der Schaden beläuft sich auf eine Summe im unteren fünfstelligen Bereich.

Die Polizei hat in beiden Fällen Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Personen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0531/476-3115 im Polizeikommissariat Mitte zu melden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell