POL-BS: Räuberischer Diebstahl durch Personengruppe junger Männer

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Salzdahlumer Straße 07.07.2023, 12.15 Uhr Fahrradfahrer nach Sturz leicht verletzt worden Bereits am 07. Juli ist es in den Mittagsstunden auf der Salzdahlumer Straße in Mascherode zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei befuhr ein 64-Jähriger aus dem Landkreis Wolfenbüttel auf seinem Fahrrad die Salzdahlumer Straße in Mascherode Richtung Heidbergsee. Ihm entgegen kam ihm ein ...

