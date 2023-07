POL-BS: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots) - Braunschweig 21.07.2023 UPDATE zu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11554/5562167 Am Abend gestrigen Abend konnte die als vermisst gemeldete Frau Schiller durch die Polizei in Nordrhein-Westfalen gefunden werden. Es geht ihr soweit gut, eine Eigengefährdung wird zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr angenommen. Rückfragen bitte an: Polizei Braunschweig PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034 E-Mail: ...

