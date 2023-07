FW Celle: Feuer in einem Garten in der Burgstraße

Celle (ots) - Am Sonntag um 16:16 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einem brennenden Wäschetrockner im Stadtteil Altencelle alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle in der Burger Landstraße bestätigte sich die Meldung. In einem Wirtschaftsraum brannte ein Wäschetrockner. Personen waren nicht in Gefahr. Bei der Brandbekämpfung kam ein Trupp unter Atemschutz mit einem Kleinlöschgerät zum Einsatz. Im Einsatz ...

