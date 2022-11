Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Surwold - Einbrüche in Wohnhäuser

Surwold (ots)

Am Dienstag sind bislang unbekannte Täter in zwei Wohnhäuser an der Straße Kanalplaatzen in Surwold eingebrochen. Sie durchsuchten in beiden Häusern die Räume und diverse Schränke. In einem der Häuser erbeuteten die Täter eine geringe Menge Bargeld. Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Dienstag am Pappelweg. Hier verschafften sich die Täter gewaltsam durch ein Fenster Zutritt zu einem Wohnhaus und durchsuchten die Räume. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld. Nach bisherigen Erkenntnissen wird der Schaden auf mehrere tausend Euro geschätzt. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell