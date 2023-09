Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Überfall auf Pizzaservice ++

Rotenburg (ots)

Überfall auf Pizzaservice

Rotenburg. Am Montagabend ist es in der Filiale eines Pizza-Bestelldienstes am Berliner Ring zu einem Raubüberfall gekommen. Gegen 22.45 Uhr sei ein noch unbekannter Täter in das Geschäft gekommen und habe unter Vorhalt eines Messers von der Filialleiterin die Herausgabe von Bargeld gefordert. Als ihm dort kein Geld ausgehändigt wurde, sei er kurz in die Küche gegangen und habe dann das Geschäft ohne Beute wieder verlassen. Der mit einem dunklen Schal maskierte Täter wird als ein 160 cm bis 170 cm großer, junger Mann beschrieben. Er habe eine dunkle Steppjacke mit Kapuze getragen. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 04261/947-0.

