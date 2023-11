POL-DA: Gernsheim: Festnahme nach Verfolgungsfahrt/Kokain im Auto

Reichelsheim (ots) - In der Zeit zwischen Freitagmittag (24.11.) und Dienstagvormittag (28.11.) wurde ein Wohnungseinbruch im Stickelbergweg in Unter-Ostern begangen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die ungebetenen Gäste gewaltsam über den Balkon in die Räumlichkeiten und entwendeten anschließend aus der Wohnung Geld. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. ...

