Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auffahrunfall - Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Lindlar (ots)

Bei einem Auffahrunfall an der Einmündung Klauser Straße / Weyerstraße sind am Sonntagabend (5. November) zwei Personen leicht verletzt worden. An den beteiligten Autos entstand erheblicher Sachschaden.

Ein 22-jähriger Lindlarer fuhr um 18:40 Uhr mit seinem Daimler auf der Klauser Straße in Richtung Stadtzentrum. Vor ihm beabsichtigte eine gleichaltrige Lindlarerin nach links in die Weyerstraße abzubiegen und bremste ihren Toyota ab. Zu diesem Zeitpunkt war der hinter ihr fahrende Daimlerfahrer nach eigenen Angaben kurz mit seinem Handy abgelenkt und fuhr auf das Heck ihres Toyotas auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Toyota um fast 180 Grad herumgeschleudert und prallte mit der Front gegen den Mast eines Verkehrszeichens. Die 22-Jährige und ihre 19-jährige Beifahrerin zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. An den beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden; sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell