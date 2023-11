Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Vier Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Engelskirchen (ots)

In Engelskirchen-Grünscheid sind am Samstag (4. November) mehrere Personen bei einem Unfall leicht verletzt worden. Eine 37-jährige Engelskirchenerin fuhr gegen 11.10 Uhr auf der L136 in Richtung Loope und beabsichtigte auf Höhe der Straße Albertsthal nach links abzubiegen. Dies bemerkte eine dahinterfahrende 62-Jährige aus Engelskirchen zu spät und fuhr auf das Auto der 37-Jährigen auf. Auch eine folgende 80-Jährige aus Gummersbach konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Bei dem Unfall wurde die 37-Jährige sowie ihre 4- und 2-Jährigen Mitfahrer leicht verletzt. Auch der 6-Jährige im Auto der 62-Jährigen zog sich leichte Verletzungen zu. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von schätzungsweise 30.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell