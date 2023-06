Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Alkohol, Drogen Medikamente - Polizei kontrolliert in Rostock

Rostock (ots)

Im Rahmen der themenorientierten Verkehrskontrollen der Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" führte die Polizeiinspektion Rostock am Donnerstag eine groß angelegte Verkehrskontrolle durch.

Alkohol, Drogen und Medikamente standen im Mittelpunkt der Kontrolle auf dem Barnstorfer Ring. Neben Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Rostock waren auch Kräfte der Polizeiinspektionen Güstrow, Wismar, Schwerin, des Polizeipräsidiums Rostock sowie des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V dabei. Etwa 40 speziell geschulte Polizistinnen und Polizisten kontrollierten in der Zeit von 07:00 bis 13:00 Uhr 263 Fahrzeuge.

Bei 7 Verkehrsteilnehmern stellten die Einsatzkräfte anhand entsprechender Vortests eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest. Hier wurden entsprechende Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren eingeleitet, Blutprobenentnahmen durchgeführt und Weiterfahrten untersagt. Gegen 2 Fahrzeugführer, die alkoholbeeinflusst am Straßenverkehr teilnahmen, wurden ebenfalls Ermittlungsverfahren eingeleitet, Blutprobenentnahmen durchgeführt und in einem Fall der Führerschein sichergestellt. In 3 Fällen waren die Fahrzeugführer ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs. Auch Verstöße gegen das Pflichtversicherungs- sowie das Waffengesetz wurden im Verlauf der Kontrollen festgestellt.

Das Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gehört nach wie vor zu den Hauptunfallursachen in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. So ereigneten sich im vergangenen Jahr 97 Verkehrsunfälle durch Alkohol oder Drogen am Steuer - hierbei wurden 13 Unfallbeteiligte schwer und 26 weitere leicht verletzt.

Der "berauschte" Fahrer wird schnell zur Gefahr für seine Mitmenschen. Unfälle unter Alkohol- und Drogeneinfluss verlaufen regelmäßig schwerer. Die Rostocker Polizei wird den gesamten Monat Juni weiterhin im Einsatz sein und sowohl stationäre als auch mobile Kontrollen im gesamten Stadtgebiet durchführen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell