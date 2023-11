Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Waldbröl - Festnahme nach mehreren Körperverletzungs- und Raubdelikten

Waldbröl (ots)

Gestern (2. November) hat die Polizei Haftbefehle des Amtsgerichts Bonn gegen zwei 17 und 20 Jahre alte Waldbröler vollstreckt, die sich jetzt in Untersuchungshaft befinden. Ihnen werden mehrere Körperverletzungs- und Raubdelikte zur Last gelegt. So wird ihnen unter anderem vorgeworfen, am Abend des 24. Oktober im Bereich des Busbahnhofs Waldbröl einen 17-Jährigen geschlagen und getreten zu haben. Dabei erlitt das Opfer diverse Verletzungen am Kopf und Körper. Ebenfalls an diesem Abend griff der 20-Jährige in der Vennstraße einen 18-Jährigen an. Er fragte diesen nach Wertgegenständen und schlug anschließend mit einer Flasche auf den 18-Jährigen ein. Als der 20-Jährige in dem folgenden Handgemenge ein Messer zückte, gelang dem 18-Jährigen die Flucht. Weiterhin soll der 20-Jährige, am 4. Oktober zwei 15-Jährige im Bereich der katholischen Kirche in der Inselstraße beraubt haben. Die beiden Beschuldigten sind bei der Polizei bereits hinreichend wegen diverser Gewaltdelikte bekannt. Nach umfangreichen Ermittlungen hat die Polizei die Haftbefehle beantragt, die das Amtsgericht nun erlassen hat. Die Ermittlungen der Polizei dauern weiterhin an. So wird derzeit geprüft, ob ggf. weitere Straftaten mit den beiden Beschuldigten in Verbindung stehen. Hinweise hierzu nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

