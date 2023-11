Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Räuberischer Diebstahl - Ladendieb flüchtet

Hückeswagen (ots)

Nach einem Raubdelikt am Donnerstag (2. November) in der Wiehagener Straße in Wiehagen sucht die Polizei Zeugen. Ein Angestellter eines Supermarkts beobachtete gegen 10:35 Uhr einen Kunden, der erst seinen Einkaufswagen mit Waren befüllte und dann mehrere gegen Gegenstände in seinem Rucksack verstaute. Als er den Mann im Bereich des Ausgangs auf die Waren im Rucksack ansprach, stieß ihn der Unbekannte mit beiden Händen weg und flüchtete. Täterbeschreibung: männlich, 45-50 Jahre alt, 1,75 - 1,80 m groß, eher dunkler Hauttyp, 3-Tage-Bart, dunkel gekleidet Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell