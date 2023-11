Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auf dem Dach gelandet

Marienheide (ots)

Auf dem Dach landete am Dienstag (31. Oktober) das Auto eines 29-jährigen Marienheiders. Er fuhr morgens, gegen 6:20 Uhr mit seinem blauen Mazda auf der Leppestraße in Richtung Gimborn. In einer langen Rechtskurve verlor er auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen und geriet rechts auf den Grünstreifen. Der Wagen drehte und überschlug sich schließlich. Der Fahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, die von einer Rettungswagenbesatzung behandelt wurden. An seinem Mazda entstand Totalschaden; er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell