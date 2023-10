POL-GM: Führerschein nach Rangierunfall sichergestellt

Hückeswagen (ots) - In der Bockhackerstraße im Gewerbepark Bergisch Land haben am späten Sonntagabend (29. Oktober) Unbekannte versucht, in die Räumlichkeiten eine Firma für Zahntechnik einzubrechen. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein. Dabei lösten sie um 23:30 Uhr den Alarm aus. Ohne in die Firma einzusteigen, flüchteten die Täter. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte ...

