Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: In den Gegenverkehr geraten

Wipperfürth (ots)

Auf der L 284, in Höhe der Einmündung "Sonnenberg", ist am Freitag (27. Oktober) ein 18-jähriger Autofahrer mit dem Gegenverkehr kollidiert. Der 18-Jährige fuhr zusammen mit einem Beifahrer auf der L 284 in Richtung Lindlar. Im Bereich einer scharfen Rechtskurve verlor er auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Seat und rutschte in den Gegenverkehr. Dort prallte er mit dem entgegenkommenden Suzuki eines 77-jährigen Wipperfürthers zusammen. Sowohl der 18-Jährige als auch sein 19-jähriger Beifahrer zogen sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie zu ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An den beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden; sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

