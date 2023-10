Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fast im Bach gelandet

Lindlar (ots)

An einem Baum endete am Freitag (27. Oktober) die Fahrt eines 50-jährigen Lindlarers. Der Fahrer zog sich bei dem Crash leichte Verletzungen zu; an seinem Auto entstand Totalschaden. Um 11:40 Uhr fuhr der 50-Jährige mit seinem VW Golf auf der L 299 in Fahrtrichtung Lindlar. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er etwa 300 Meter vor der Ortschaft Kepplermühle nach rechts von der nassen Fahrbahn ab. Er fuhr über eine Wiese und landete schließlich an einem Baum unmittelbar am Ufer des Lennefer Bachs. An dem VW entstand erheblicher Sachschaden; er musste abgeschleppt werden. Da Betriebsstoffe in unmittelbarer Nähe des Bachs ausgelaufen waren, wurde auch die Untere Wasserbehörde hinzugezogen. Der Fahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell