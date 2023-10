Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mit dem Gegenverkehr kollidiert

Bergneustadt (ots)

Am Samstagmorgen (28. Oktober) ist ein 41-jähriger Bergneustädter auf der Kölner Straße von seiner Fahrspur abgekommen und in den Gegenverkehr geraten. Bei dem Frontalzusammenstoß zog sich eine 43-Jährige Bergneustädterin leichte Verletzungen zu; an den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der 41-Jährige war mit seinem Dacia um 6:10 Uhr auf der Kölner Straße aus Derschlag kommend in Richtung Wiedenest gefahren. Nach eigenen Angaben, sei er kurz am Steuer eingeschlafen. In der Folge geriet er auf die Spur des Gegenverkehrs. Eine entgegenkommende 43-jährige Bergneustädterin konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Sie zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Da es Anzeichen für den Konsum von Alkohol und Betäubungsmitteln gab, musste der 41-Jährige eine Blutprobe abgeben. Zudem konnte er keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Ein Rettungswagen brachte die 43-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

