POL-GM: Durchsuchung nach Fahrrad- und Pedelec-Diebstählen

Oberbergischer Kreis / Gummersbach (ots) - am 4. November (Samstag, 10 - 12 Uhr) bietet die Polizei in Kooperation mit der VHS Oberberg eine Beratung zum sicheren Umgang mit dem Internet und sozialen Medien an. Die Beratung richtet sich an normale Nutzer der digitalen Medien und zeigt Fallstricke von Cyberkriminellen auf, denen man bei der alltäglichen Nutzung der digitalen Welt begegnet. So geht es etwa um Viren und ...

