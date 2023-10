POL-GM: Sicherheit im Medienalltag - Beratung der Polizei

Reichshof (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (25. Oktober) sind Unbekannte in Reichshof in drei Betriebe eingebrochen. Im Kappelenweg in Reichshof-Sinspert hebelten die Einbrecher am Mittwochmorgen zwischen 4.38 Uhr und 4.45 Uhr ein Fenster zum Büro einer Werkstatt auf. Aus dem Büro wurde nichts entwendet. Zwischen 5.09 Uhr und 5.13 Uhr brach eine unbekannte Person in einer Autowerkstatt in der "Alte Wiesenstraße" in ...

mehr