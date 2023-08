POL-MG: Schulstart 2023: Sicherheit im Straßenverkehr - Helfen Sie mit!

Mönchengladbach (ots) - In der Nacht von Freitag, 4. August auf Samstag, 5. August, kam es zwischen 20.11 und 1.10 Uhr zu mehreren Bränden an verschiedenen Orten in den Stadtgebieten Ohler, Pongs und Rheydt. Bislang Unbekannte zündeten gegen 20.11 Uhr einen mobilen Toilettenwagen an der Schmölderstraße an. Daran schloss sich um 21.38 Uhr der Brand eines Autos an der Forststraße sowie mehrere brennende Mülleimer. An ...

mehr