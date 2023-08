Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Brandserie in Ohler, Pongs und Rheydt - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht von Freitag, 4. August auf Samstag, 5. August, kam es zwischen 20.11 und 1.10 Uhr zu mehreren Bränden an verschiedenen Orten in den Stadtgebieten Ohler, Pongs und Rheydt.

Bislang Unbekannte zündeten gegen 20.11 Uhr einen mobilen Toilettenwagen an der Schmölderstraße an. Daran schloss sich um 21.38 Uhr der Brand eines Autos an der Forststraße sowie mehrere brennende Mülleimer. An der Straße Mennrathschmidt brannte um 21.57 Uhr ein Wohnmobil. Gegen 22.15 Uhr meldeten Zeugen über den Notruf den Brand zweier Gartenlauben eines Kleingärtnervereins in Ohler, sowie den Brand eines Zauns an der Straße Ohlerhof. An der Bushaltestelle Hunsrückstraße brannte um 23.11 Uhr ein weiterer Mülleimer. Um 0.44 Uhr wurde eine Hecke an der Spessardstraße in Brand gesteckt. Das Überspringen des Feuers auf ein Haus konnte durch die Einsatzkräfte verhindert werden. Vier weitere Autos brannten um 0.55 Uhr an der Mittelstraße sowie kurze Zeit später ein LKW-Anhänger an der Hunsrückstraße.

Die Polizei Mönchengladbach leitete unmittelbar nach Bekanntwerden intensive Fahndungsmaßnahmen ein, die allerdings ohne Erfolg blieben. Es kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Die Feuerwehr übernahm erfolgreich die Löscharbeiten, bei der sie von Polizeikräften unterstützt wurde. So konnte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Fahrzeuge oder Gebäude verhindert werden.

Die beschädigten Autos wurden zur Spurensicherung sichergestellt. Es entstand hoher Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die im Tatzeitraum in den Ortsteilen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell