Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 33-Jährige wird durch ein Wendemanöver auf Fahrbahn verletzt

MG-Odenkirchen-West (ots)

Am Samstagmittag, gegen 14:06 Uhr, befuhr ein 82-Jähriger Mönchengladbacher die Straße Wetschewell aus Richtung Odenkirchen kommend in Fahrtrichtung Wickrath. Die 33-Jährige Mönchengladbacherin fährt in Höhe Hausnummer 112 vom rechten Fahrbahnrand an, um auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Odenkirchen zu wenden. Hierbei übersieht sie den von rechts kommenden PKW des 82-Jährigen. Dieser kollidiert Frontal mit der Beifahrerseite des PKW der 33-Jährigen. Die Mönchengladbacherin wird schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr besteht jedoch nicht. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Unfallörtlichkeit wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme bis ca. 15:20 in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Es kam zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. (Bi.)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell