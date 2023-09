Polizei Paderborn

POL-PB: Schwerverletzte 90-Jährige nach Verkehrsunfall

Paderborn (ots)

(lb) Am Mittwoch, 06.09., parkte eine 78-jährige Toyota-Fahrerin gegen 21:30 Uhr ihren Pkw in der leicht abschüssigen Hans-Humpert-Straße in Paderborn. Nachdem sie bereits ausgestiegen war, setzte sich ihr Fahrzeug in Bewegung. Ihre 90-jährige Beifahrerin, welche im Begriff war auszusteigen, wurde mehrere Meter mitgeschliffen, bis der Toyota an einem Verkehrsschild zum Stehen kam. Sie verletzte sich dabei schwer am Bein und musste mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht werden.

