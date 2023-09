Polizei Paderborn

POL-PB: Mehrere Unfälle mit Leichtverletzten

Paderborn (ots)

(lb) Im Laufe des Dienstags, 05.09., und am Mittwochmorgen kam es in Paderborn zu mehreren Verkehrsunfällen mit fünf leichtverletzten Personen. Beteiligt waren ein Rollerfahrer, ein Pedelec und drei Radfahrende.

Der Erste Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 13.10 Uhr gegenüber des Residenzbades in Schloß Neuhaus. Eine 40-jährige Audi-Fahrerin wollte von dem dortigen Parkplatz nach rechts auf die Straße Am Schloßgarten einbiegen. Dabei übersah sie einen 16-Jährigen, der mit seinem Kleinkraftrad in Richtung Hermann-Löns-Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Der Rollerfahrer stürzte zu Boden.

Gegen 13.20 Uhr kollidierten an der Kreuzung der Driburger Straße mit der Benhauser Straße ein 85-jähriger Saab-Fahrer und eine elfjährige Radfahrerin. Die Minderjährige, welche einen Fahrradhelm trug, befuhr die Benhauser Straße in Richtung Ostfriedhof und wollte die Driburger Straße über die dortige Ampel überqueren. Ebenfalls bei Grün wollte der 85-Jährige, aus gleicher Richtung kommend, nach rechts auf die Driburger Straße einbiegen. Möglicherweise durch die Sonne geblendet, übersah er die Fahrradfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Die 11-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung.

Leichte Verletzungen zog sich auch eine 54-jährige Pedelec-Fahrerin zu, als sie in Folge eines Aufpralls mit einem Renault Twingo zu Fall kam. Dessen 67-jährige Fahrer war gegen 15.05 Uhr auf der Giersstraße unterwegs und wollte nach rechts auf die Heiersstraße abbiegen. Die Pedelec-Fahrerin befuhr zu diesem Zeitpunkt die Heiersstraße in Richtung Mühlenstraße und missachtete die Vorfahrt des Kleinwagens.

In Elsen kam es auf der Von-Ketteler-Straße gegen 16.55 Uhr zu einem Alleinunfall einer 11-jährige Radfahrerin. Das Mädchen, welches einen Helm trug, war auf dem leicht abschüssigen Radweg unterwegs, verlor das Gleichgewicht und stürzte.

Ein weiterer Alleinunfall eines Fahrradfahrers ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 05.50 Uhr auf der Straße Am Bahneinschnitt. Ein 22-Jähriger befuhr den dortigen Geh- und Radweg in Richtung Innenstadt als plötzlich sein Vorderreifen platzte. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrrad und fiel. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Paderborner Krankenhaus.

