POL-PB: Frau bei Reitunfall schwer verletzt - Rettungshubschrauber eingesetzt

Salzkotten-Niederntudorf (ots) - (MH) Nach einem Einbruch in ein Unternehmen an der Haarener Straße in Salzkotten-Niederntudorf sucht die Polizei Paderborn nach Zeugen. Die unbekannten Täter sind zwischen Donnerstag (31. August), 15.00 Uhr, und Freitag (01. September), 05.45 Uhr, auf das Gelände gelangt und dort in einen als Büro genutzten Container eingebrochen. Sie durchwühlten den Raum und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige ...

mehr