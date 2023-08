Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub in Schalke - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht mögliche Zeugen, die einen Raub an einem Gelsenkirchener in der vergangenen Nacht in Schalke beobachtet haben. Der 46-Jährige war am Donnerstag, 17. August 2023, gegen 23 Uhr auf der Spitzahornstraße unterwegs, wo er sich auf eine Bank setzte, um zu verschnaufen. Einige Zeit später wurde er von einer unbekannten Person geschlagen, fiel zu Boden und verlor nach eigenen Angaben das Bewusstsein. Als der Gelsenkirchener wenige Minuten später wieder zu sich kam, wollte er mit seinem Handy telefonieren und bemerkte dann, dass sowohl sein Handy als auch sein Portemonnaie und seine Schlüssel fehlten. Der 46-Jährige wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können. Entsprechende Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

