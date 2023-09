Polizei Paderborn

POL-PB: Autofahrerin überschlägt sich - Polizei sucht Zeugen

Bad Wünnenberg-Haaren (ots)

(mb) Nach einem Verkehrsunfall auf der K34, bei dem sich am frühen Montagmorgen eine Frau mit einem Kleinwagen überschlagen hat, sucht die Polizei Zeugen.

Die 48-jährige Opel-Corsa-Fahrerin fuhr gegen 05.55 Uhr auf der Kreisstraße von Leiberg in Richtung Haaren. Wegen Rollsplittarbeiten ist die Höchstgeschwindigkeit auf 40 km/h begrenzt. Laut ihren Angaben kamen der Corsa-Fahrerin drei Fahrzeuge entgegen. Ein Auto aus dieser Kolonne überholte trotz leichter Kurve. Die Corsa-Fahrerin musste dem überholenden Fahrzeug ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Der Corsa kam nach rechts von der Straße ab, streifte einen Baum und überschlug sich auf der Straße. Auf dem Dach rutschte der Corsa noch knapp 100 Meter weiter bis das Auto mit Totalschaden am linken Straßenrand liegenblieb. Die Dreier-Autokolonne fuhr ohne anzuhalten weiter. Einer Zeugin, die ebenfalls in Richtung Haaren fuhr und unmittelbar nach dem Überschlag an der Unfallstelle eintraf, waren drei Autos im Gegenverkehr in zügiger Fahrweise aufgefallen. Die leicht verletzte Corsa-Fahrerin konnte sich selbst aus ihrem Fahrzeug befreien. Sie musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die K34 war bis 08.30 Uhr gesperrt.

Die Polizei sucht jetzt weitere Zeugen, die Angaben zu der Fahrzeug-Kolonne, dem überholenden Auto oder sonst zum Unfallhergang machen können. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/ 3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell