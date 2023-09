Polizei Paderborn

POL-PB: Räuberduo in die Flucht geschlagen

Paderborn (ots)

(mb) Der Überfall von zwei Tätern auf einen jungen Mann in der Winfriedstraße scheiterte am Dienstagabend (05.09.2023) am couragierten Verhalten des vermeintlichen Opfers. Das Räuberduo flüchtete ohne Beute.

Ein 21-jähriger Mann hielt gegen 22.30 Uhr mit seinem Auto auf dem Parkplatz vor der Volksbank in der Winfriedstraße. Er stieg aus und ging in Richtung Eingang zur Bank. Plötzlich traten zwei vermummte Personen hinter einer Hecke hervor und forderten Geld von dem jungen Mann. Einer der Täter sprühte einen Strahl Pfefferspray auf den Kopf des Opfers. Der 21-Jährige schrie die beiden Täter an und nahm eine drohende Haltung ein. Beide Täter ergriffen ohne Beute die Flucht. Sie liefen über die Winfriedstraße und dann die Ludwigstraße stadtauswärts davon.

Einer der akzentfrei Deutsch sprechenden Täter war etwa 22 Jahre alt, um 187 cm groß und schlank. Er trug eine dunkle Daunenjacke und hatte die Kapuze mit Fellrand ins Gesicht gezogen. Als weitere Maskierung nutzte er einen dunklen Schal mit weißer Aufschrift. Der Komplize war kleiner, etwa 170 cm, und trug eine dunkle Winterjacke. Auch er hatte sein Gesicht mit einem Schal verdeckt.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

Wer hat kurz vor oder nach 22.30 Uhr verdächtige Personen im Bereich des Tatorts gesehen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell