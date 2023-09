POL-PB: Bewohnerin ertappt Einbrecher

Paderborn (ots) - (mb) Der Überfall von zwei Tätern auf einen jungen Mann in der Winfriedstraße scheiterte am Dienstagabend (05.09.2023) am couragierten Verhalten des vermeintlichen Opfers. Das Räuberduo flüchtete ohne Beute. Ein 21-jähriger Mann hielt gegen 22.30 Uhr mit seinem Auto auf dem Parkplatz vor der Volksbank in der Winfriedstraße. Er stieg aus und ging in Richtung Eingang zur Bank. Plötzlich traten zwei ...

mehr