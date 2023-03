POL-FR: Lörrach: Auffahrunfall Kreuzung Hasenloch - eine Schwerverletzte - fünf Leichtverletzte

Freiburg (ots) - Das Polizeirevier Weil am Rhein ermittelt gegen zwei unbekannte Männer, welche mit Faustschlägen und Tritten eine 30-jährigen Mann erheblich verletzt haben sollen. Der 30-Jährige befand sich am Freitag, 03.03.2023, in einem Bistro in der Basler Straße in Otterbach und spielte an einem Automaten, als gegen 22.40 Uhr ein anderer Mann auf ihn zukam. ...

mehr