POL-PB: Neue Kolleginnen und Kollegen beim Bezirksdienst der Polizei Paderborn

Kreis Paderborn (ots)

(md) Zum September hat sich beim Bezirksdienst der Paderborner Polizei einiges getan. Im Kreis Paderborn sehen die Bürgerinnen und Bürger künftig sechs neue Gesichter auf Streife. Auch die Leitung des Paderborner Bezirksdienstes wurde nachbesetzt.

Polizeihauptkommissar Christian Callies, 50 Jahre alt, übernimmt den Paderborner Ortsteil Wewer. Der 52-jährige Polizeihauptkommissar Achim Drepper ist künftig in Salzkotten unterwegs und die beiden Polizeioberkommissare Torsten Dören und Markus Vogt, 46 und 44 Jahre alt, in Paderborn. Alle Kollegen verfügen bereits über jahrelange Erfahrung im Wachdienst der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz im Kreis Paderborn und treten die Nachfolge für Beamte an, die nun im Ruhestand sind.

Polizeihauptkommissarin Julia Renneke und Polizeioberkommissarin Jasmin Mitze hingegen übernehmen einen neuen Bezirk, der sich in der Paderborner Kernstadt befinden wird. Polizeihauptkommissar Hubertus Kuhaupt, neuer Leiter des Paderborner Bezirksdienstes, erklärt, was es damit auf sich hat: "Um eine hinreichende persönliche Betreuung zu gewährleisten, streben wir eine Verhältniszahl von 10.000 Einwohnern pro Bezirk an. Die gestiegenen Einwohnerzahlen in Paderborn machen die Erweiterung um einen Bezirk nötig."

Behördenleiter und Landrat Christoph Rüther ergänzt: "Ich freue mich, dass wir Stellen schnell nachbesetzten und einen zusätzlichen Bezirk schaffen können. Der Bezirksdienst ist ein wichtiges Bindeglied zur Bevölkerung. Mit deutlicher Präsenz stärken wir das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger im Kreis Paderborn."

Der Bezirksdienst der Polizei fungiert als vertrauensvoller Gesprächspartner für Bürgerinnen und Bürger. Sie stehen mit Rat und Tat zur Seite und sind täglich auf Streife in ihrem Bezirk unterwegs. Neben den Bürgergesprächen gehört ebenso die Verkehrssicherheitsarbeit in Schulen und Kindergärten zu ihrem Aufgabenfeld. Die erfahrenen Beamten stehen dazu kommunalen Fachbehörden beratend zur Seite und bei öffentlichen Veranstaltungen übernehmen sie die erforderlichen polizeilichen Aufgaben. Dazu zählen beispielsweise Jugendschutzkontrollen und die Verkehrsmaßnahmen bei Volksfesten.

Alle Ansprechpartner, Sprechzeiten und Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf der Website: https://redaktion-paderborn.polizei.nrw/bezirksdienst-6

Im Notfall ist die Polizei jederzeit über den Polizeiruf 110 erreichbar.

v.l.n.r.: Polizeihauptkommissar Hubertus Kuhaupt, Polizeioberkommissar Markus Vogt, Polizeihauptkommissarin Julia Renneke, Polizeihauptkommissar Achim Drepper, Polizeioberkommissarin Jasmin Mitze, Polizeioberkommissar Torsten Dören und Behördenleiter, Landrat Christoph Rüther. Auf dem Foto fehlt Polizeihauptkommissar Christian Callies.

