Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrer versucht sich Kontrolle zu entziehen

Oberbergischer Kreis (ots)

Ein 37-jähriger Mann aus Much hat in der Nacht zu Sonntag (29. Oktober) versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Der Mann war gegen 2:08 Uhr auf seinem Motorrad auf der L302 aus Richtung Oberdierdorf kommend in Fahrtrichtung Vordermühle unterwegs. Eine entgegenkommende Streifenwagenbesatzung entschloss sich den Motorradfahrer zu kontrollieren und wendete. Eine Überprüfung des Kennzeichens ergab, dass dieses nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war. Die Polizisten gaben ihm deutliche Anhaltezeichen, welche der Motorradfahrer ignorierte und seine Fahrt in Richtung Engelskirchen fortsetzte. Erst im Bereich der Olpener Straße in Engelskirchen reduzierte er seine Geschwindigkeit. Beim Versuch mit geringer Geschwindigkeit über eine Grünfläche zu fahren, verlor er die Kontrolle und seine Maschine kippte zur Seite. Dabei wurde das Motorrad leicht beschädigt. Das hielt den 37-Jährigen jedoch nicht davon ab, seine Fahrt in Richtung Engelskirchen-Loope fortzusetzen. Er stieg wieder auf und fuhr bis nach Much, wo er beim Versuch in einem Vorgarten zu wenden erneut stürzte. Als er versuchte, seine Maschine aus der nassen Wiese zu rangieren, stoppte ihn eine Streifenwagenbesatzung. Wie sich herausstellte, hatte der 37-Jährige keinen gültigen Führerschein. Zudem besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Sein Motorrad und die gestohlenen Kennzeichen wurden sichergestellt.

