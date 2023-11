Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher ergriffen die Flucht

Waldbröl (ots)

In der Brölstraße haben Unbekannte am Mittwochabend (1. November), um kurz vor 22 Uhr, versucht, in ein Wohnhaus einzubrechen. Zeugen beobachten zwei Personen, die über das Gartentor auf das Grundstück stiegen und in Richtung Kellertür gingen. Als die Unbekannten bemerkten, dass sie beobachtet wurden, ergriffen sie die Flucht. Eine Person trug eine helle Hose, eine dunkle Jacke sowie darunter ein graues Oberteil mit Kapuze. Die andere Person trug eine dunkle Hose, eine dunkle Jacke und darunter ein weißes Oberteil. Hinweise bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

