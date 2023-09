Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einfach gegen die Tür gesprungen

Kaiserslautern (ots)

Es gibt Situationen, auf die kann man sich einfach nicht vorbereiten. So erging es auch einem 20-jährigen Autofahrer am Donnerstagabend. Kurz nachdem er um 21 Uhr ein Parkhaus in der Löwenstraße verließ und dort an der roten Ampel wartete, knallte es plötzlich an der hinteren Tür. Die Ursache für den Knall war ein 24-jähriger Mann, der scheinbar grundlos mit seinem Knie, gegen die Fahrzeugtür sprang. Da eine Delle in der Fahrzeugseite zurückblieb, meldete der Autofahrer den Vorfall der Polizei. Laut dem 20-jährigen sei der Täter zwischen 1,85 Meter und 1,90 Meter groß. Er habe blonde Haare und trug zur Tatzeit ein hellblaues Tanktop sowie eine lange Jeans. Die Beamten haben die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben und/oder Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2250 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

