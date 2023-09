Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat das Fahrzeug beschmiert?

Kaiserslautern (ots)

In der Carl-Euler-Straße kam es Mittwoch zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug. Die 55-jährige Halterin wandte sich am späten Nachmittag an die Polizei. Ihren grauen Renault hatte sie um 7 Uhr in der Straße geparkt. Als sie um 16 Uhr zurückkehrte sah sie, dass die Fahrzeugseite mit blauer Farbe beschmiert war. Wer die Beschädigung mit dem blauen Permanentmarker verursacht hat, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlung. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2250 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell