POL-WAF: Ennigerloh. Führschein nach Alleinunfall sichergestellt

Warendorf (ots) - Am Freitag, 23.6.2023, zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr verwickelte ein Unbekannter eine Wadersloherin in einem Geschäft an der Straße Freudenberg in Warendorf in ein Verkaufsgespräch. Währenddessen betrat ein weiterer Mann das Geschäft und ging unerlaubt in die angrenzende Privatwohnung. Hier entwendete er unbemerkt Schmuck. Einer der Tatverdächtigen ist circa 1,70 Meter groß, etwa 45 bis 50 ...

mehr