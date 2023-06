Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte-Westbevern. Polizei fahndete nach einem Tatverdächtigen - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 27.6.2023 ereignete sich zwischen 8.20 Uhr und 9.30 Uhr ein Überfall auf einen Mann in Westbevern auf der Straße Mersch. Ein Unbekannter schellte vermutlich gegen 9.00 Uhr bei einem Senior, der die Haustür öffnete. Der Tatverdächtige trat ihm entgegen, bedrohte den 80-Jährigen mit einer dunklen Schusswaffe und soll auch damit geschossen haben. Der Unbekannte drängte den Westbeverner in seine Wohnung, fesselte ihn und forderte Geld. Wahrscheinlich flüchtete der hochdeutsch sprechende Mann ohne Beute.

Nach Bekanntwerden der Tat leitete die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen nach dem Flüchtigen ein. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Der etwa 25 bis 30 Jahre alte Tatverdächtige war mit einer schwarzen Jogginghose der Marke "Jako", einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Sturmmaske bekleidet.

Rettungskräfte brachten den verletzten Senior zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.

Wer hat den Tatverdächtigen gesehen? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

