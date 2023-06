POL-WAF: Ennigerloh. Fußgängerin bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Warendorf (ots) - Am Montag, 26.6.2023 meldete ein aufmerksamer Bürger einen Treckerfahrer, der sehr auffällig durch Ahlen fahre. Polizisten konnten den Fahrer, einen 27-jährigen Dortmunder, gegen 2.50 Uhr auf dem Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz anhalten. Es stellte sich heraus, dass der Mann einen Trecker von einem Hof an der Straße Halene-Kampen stahl und damit über Felder sowie Straßen in die Ahlener Innenstadt fuhr. In ...

mehr