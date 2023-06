Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Spritztour mit gestohlenem Trecker

Warendorf (ots)

Am Montag, 26.6.2023 meldete ein aufmerksamer Bürger einen Treckerfahrer, der sehr auffällig durch Ahlen fahre. Polizisten konnten den Fahrer, einen 27-jährigen Dortmunder, gegen 2.50 Uhr auf dem Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz anhalten. Es stellte sich heraus, dass der Mann einen Trecker von einem Hof an der Straße Halene-Kampen stahl und damit über Felder sowie Straßen in die Ahlener Innenstadt fuhr. In dem Rucksack, den der Mann dabei hatte, befand sich noch Diebesgut von der Hofstelle. Dieses wurde dem geschädigten Landwirt wieder ausgehändigt.

Nach ersten Ermittlungen dürfte der Mann von der Hofstelle über Felder zur Warendorfer Straße gefahren sein. Die Fahrt führte weiter über die Warendorfer Straße, den Konrad-Adenauer-Ring, die Feldstraße, Emanuel-Von-Ketteler-Straße bis zum Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz. Über den gesamten Streckenverlauf konnten Kratzspuren auf der Fahrbahn sowie ein beschädigter Bordstein festgestellt werden. Diese dürften von dem heruntergelassenen Frontlader des Treckers stammen. Es dürfte auch Flurschaden im Außenbereich entstanden sein. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren gegen den Dortmunder ein, der in ein Krankenhaus eingewiesen wurde.

Personen, deren Felder oder Sachen möglicherweise durch die Fahrt des 27-Jährigen beschädigt wurden, wenden sich bitte an die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0.

