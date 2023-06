Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Unbekannte legten Verkehrsschilder auf die Fahrbahn

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 25.6.2023 meldete ein Autofahrer gegen 2.30 Uhr Hindernisse auf der Langenberger Straße/Ecke Kleyweg in Wadersloh. Diese waren sehr schwer zu erkennen und es handelte sich um drei Verkehrsschilder samt Metallstangen, die über die gesamte Fahrbahn gelegt worden waren. Unbekannte hatten diese aus ihren Verankerungen gezogen, zwei Schilder konnte die Polizei wieder einsetzen. Wer hat dort Personen beobachtet, die für den gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr verantwortlich sind? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell