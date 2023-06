Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Autofahrer ohne Führerschein versuchte Polizei zu täuschen

Warendorf (ots)

Am Freitag, 23.6.2023 hielten Polizisten gegen 23.05 Uhr einen Autofahrer wegen einer defekten Beleuchtung auf der Neubeckumer Straße in Beckum an. Bei der Kontrolle gab der 44-Jährige falsche Personalien an, was zu Zweifeln bei den Einsatzkräften führte. Diese nahmen den Beckumer mit zur Polizeiwache, um seine Identität zweifelsfrei feststellen zu können. Nachdem diese eindeutig feststanden, gab der Mann zu, gelogen zu haben. Denn der Beckumer besitzt keinen Führerschein. Da er unter Drogeneinfluss stand, ließen die Polizisten dem 44-Jährigen eine Blutprobe entnehmen. Die Einsatzkräfte leiteten Ermittlungsverfahren gegen den Fahrzeugführer ein und untersagten ihm die Nutzung von Kraftfahrzeugen.

