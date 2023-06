Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Frau abgelenkt und Schmuck gestohlen

Warendorf (ots)

Am Freitag, 23.6.2023, zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr verwickelte ein Unbekannter eine Wadersloherin in einem Geschäft an der Straße Freudenberg in Warendorf in ein Verkaufsgespräch. Währenddessen betrat ein weiterer Mann das Geschäft und ging unerlaubt in die angrenzende Privatwohnung. Hier entwendete er unbemerkt Schmuck.

Einer der Tatverdächtigen ist circa 1,70 Meter groß, etwa 45 bis 50 Jahre alt, südländischen Typs, hat eine normale Figur, dunkelblonde Haare, das linke Auge ist beeinträchtigt und er war mit einer blauen Jeans bekleidet.

Der zweite Tatverdächtige ist circa 1,75 Meter groß, 45 bis 50 Jahre alt, südländischen Typs, korpulent, hat dunkle kurze Haare und trug einen drei-Tage-Bart.

Wem sind die Männer aufgefallen? Wer kann Angaben zu der Tat machen? Wer hat ein Fahrzeug gesehen, welches die Tatverdächtigen benutzt haben könnten? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

