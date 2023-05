Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: TH_1 - LG4 - LZ1 - Kreuzungsbereich zur B54

Zollstraße Ölspur mit Gefahr

Werne (ots)

19.05.2023 > 06:57 Uhr - 08:00 Uhr

Am Freitagmorgen wurde der Löschzug 1 Stadtmitte sowie die Löschgruppe 4 aus Holthausen um 06:57 Uhr per digitalem Meldeempfänger mit dem Alarmstichwort "TH_1 - LG4 - LZ1 - Kreuzungsbereich zur B54 / Zollstraße Ölspur mit Gefahr" an die B54 / Einmündung Zollstraße in Werne Holthausen alarmiert. Nach einer ersten Erkundung bzw. Rücksprache mit dem Verursacher war ersichtlich, dass sich Hydrauliköl eines Landwirtschaftliches Gerätes über ca. 25m auf der B54 bzw. in die Zollstraße verteilt hat. Ein Hydraulikschlauch war geplatzt. Der Verursacher hatte bereits selbst erste Maßnahmen eingeleitet und mit dem Binden des Hydrauliköls begonnen. Die Gefahrenstellen wurden abgesichert und ein Spezialunternehmen wurde mit der Reinigung der Fahrbahn beauftragt. Die B54 war für circa eine Stunde einseitig gesperrt. Die Einsatzstelle konnte nach rund einer Stunde an die Polizei bzw. an das Spezialunternehmen übergeben werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne