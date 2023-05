Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: TH_PERSON_KLEMMT - LZ1 - VU, 1 Person im Fahrzeug, unklar

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Werne (ots)

Um 06:58 Uhr am Donnerstagmorgen wurde der Löschzug 1 Stadtmitte sowie die Löschgruppe 4 aus Holthausen der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit dem Stichwort "TH_PERSON_KLEMMT" zur Wesseler Straße in Werne - Holthausen alarmiert. Auf der Wesseler Strasse circa. 400 m vor Einmündung in den Knappweg war es zu einem schweren Unfall gekommen. Ein aus Werne kommender PKW war mit hoher Geschwindigkeit aus bisher unbekannter Ursache links gegen einen Straßenbaum gefahren. Der ersteintreffende Rettungsdienst und die Notärztin aus Werne konnten nur noch den Tod des betroffenen Fahrers feststellen. Die Feuerwehr sperrte zunächst die weitläufige Unfallstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Da es nicht ausgeschlossen werde konnte, das noch eine weitere Person im Fahrzeug war, wurde der Nahbereich mittels Menschenkette und Wärmebildkamera abgesucht. Die Suche blieb jedoch ohne Erkenntnisse. Der stark deformierte PKW hatte sich durch die Kollision mit dem Straßenbaum um circa 360 Grad gedreht und stand noch auf der Wesseler Straße. Die Wesseler Straße war in beiden Richtungen für die Dauer der Bergung und der Unfallaufnahme vollständig bis in den Mittag hinein gesperrt. Ein durch die Polizei alarmierter Polizeihubschrauber kontrollierte ebenfalls nochmal die Einsatzstelle von oben, und erstellte Aufnahmen der Unfallstelle. Ein Spezialunternehmen barg den PKW bzw. die weit verstreuten Trümmerteile aus dem angrenzenden Feld. Gegen 8 Uhr wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Im Einsatz waren 24 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Werne, mehrere Streifenbesatzungen der Polizei, der Rettungsdienst und die Notärztin aus Werne.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell